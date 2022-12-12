رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي يلتقي القنصل الإيطالي في بنغازي

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، القنصل الإيطالي في مدينة بنغازي، فرانشيسكو سافيريو دي لويجي.

وبحث اللقاء، عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وابرزها تسهيل اجراءات سفر المواطنين الليبيين إلى ايطاليا وكذلك ملف الصيد البحري بين البلدين بالإضافة إلى برامج التعاون المشترك.

وأكد العقوري، أهمية وجود القنصلية الايطالية في مدينة بنغازي، وضرورة وضع برنامج لدعم تعليم اللغة الإيطالية استجابة لقرار وزارة التعليم بإدراج اللغة الايطالية لغة اختيارية في المدارس الليبية.

وطالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بضرورة العمل على اتفاقية الصداقة الليبية الايطالية وكذلك استئناف العمل بالطريق الساحلي الذي يربط الشرق والغرب.

وشدد على اهتمامه بمتابعة قضية الشباب الليبي المسجون في إيطاليا مبدياً رغبته بلقاء نظيره بالبرلمان الإيطالي لتباحث وتعزيز العلاقات بين المجلسين.

وأكد فرانشيسكو سافيريو دي لويجي، على عمق العلاقات بين البلدين وحرصه على متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في نطاق اختصاصه.