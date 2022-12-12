هدم وإزالة المباني المخالفة على أملاك الدولة ببنغازي

باشرت غرفة العمليات الأمنية المشكلة من وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، في عمليات هدم وإزالة عاجلة للتعدّيات والمباني المُخالفة التي تشوّه مظهر مدينة بنغازي.

واستهدفت العملية التي تُنفذها قوة إنفاذ القانون، مناطق الكويفية – جليانة – شبنة – اِستجابة للسكّان ضد قيام البعض باِستغلال الفضاء العام المملوك للدولة في الاِنتفاع والتجارة بطريقة غير قانونية مما تسبّب في مضايقتهم.

كما تم فتح شارع تم إغلاقه بالكويفية، حيث إنه يعد متنفّسًا وممرًا لبعض ملّاك الأراضي بالجوار، بالإضافة إلى بعض التعدّيات الأخرى التي تم التعامل معها وفقًا للقانون.