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أوغلو ولعمامرة: ندعم وجود حل ليبي – ليبي وإجراء انتخابات شفافة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ونظيره الجزائري رمطان لعمامرة دعم بلادهما لوجود حل ليبي-ليبي وإجراء انتخابات شفافة تسمح للشعب الليبي بممارسة حقه في اختيار مسؤوليه.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أوغلو السبت مع لعمامرة، عقب الاجتماع الأول لـ”مجموعة التخطيط التركية ـ الجزائرية المشتركة”، بحسب ما ذكرت وكالة “الأناضول” التركية.

وأشار أوغلو إلى وجود توافق بين تركيا والجزائر بشأن إحلال السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا.

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صحيفة المرصد الليبية

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