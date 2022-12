أوغلو ولعمامرة: ندعم وجود حل ليبي – ليبي وإجراء انتخابات شفافة

ليبيا – أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ونظيره الجزائري رمطان لعمامرة دعم بلادهما لوجود حل ليبي-ليبي وإجراء انتخابات شفافة تسمح للشعب الليبي بممارسة حقه في اختيار مسؤوليه.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أوغلو السبت مع لعمامرة، عقب الاجتماع الأول لـ”مجموعة التخطيط التركية ـ الجزائرية المشتركة”، بحسب ما ذكرت وكالة “الأناضول” التركية.

وأشار أوغلو إلى وجود توافق بين تركيا والجزائر بشأن إحلال السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا.

