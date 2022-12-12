مكافحة الأمراض يكشف الفيروسات المسببة لنزلات البرد والحمى الشتوية

أخبارليبيا24

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين، الفيروسات المسببة لنزلات البرد والحمى الشتوية.

وأكد المركز في بيان له عبر حسابه على “فيسبوك” أنه قام منذ شهر أكتوبر بإجراء اختبارات للحالات المشتبه بها.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه كانت نتائج مسببات العدوى محددة بثلاث فيروسات، كوفيد 19، فيروس إنفلونزا الموسمية، وفيروس المخلوي التنفسي.

قال المركز إن نسبة الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي تتراوح بين (5-10 %) من إجمالي العينات وكان متوسط الأعمار 16 سنة.

وذكر أن نسبة الإصابة بفيروس الإنفلونزا تتراوح بين (75-88 %) من إجمالي العينات وكان متوسط الأعمار 18 سنة.

وأفاد المركز أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا تتراوح بين (3-7 %) من إجمالي العينات وكان متوسط الأعمار 43 سنة.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الأحد، تعميمًا حول الوضع الراهن المتعلق بالفيروسات التنفسية شتوية الموسم.

وشدد المركز في بيان له، عبر حسابه على “فيسبوك” على اتخاذ جملة من الإجراءات الواجب اتخاذها في المؤسسات التعليمية.

وأكد المركز على أهمية تكثيف جهود التوعية بالإجراءات الوقائية الشخصية، ومنها ارتداء الكمامات (تشجيع وليس إلزام) وتعقيم أو غسل اليدين وعدم المصافحة.