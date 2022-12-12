الحزب الديمقراطي يستنكر خطف أبوعجيلة وتسليمه إلى دولة أجنبية

استنكر الحزب الديمقراطي عملية خطف أبوعجيلة مسعود المريمي وتسليمه إلى دولة أجنبية، إثر اتهامه في قضية “لوكربي”، التي جرى تسويتها باتفاق رسمي، وتحملت الدولة الليبية في سبيل ذلك تعويضات باهظة وغير مسبوقة.

ودان الحزب، في بيان اليوم الإثنين، عملية “الخطف التي جرت خارج إطار القانون”، محملًا الحكومة المنتهية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ذلك”، مع رفضه أي محاولة “لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة أو السعي للاستمرار في السلطة عبر التفريط في السيادة الوطنية، وتوريط الدولة بفتح ملفات أقفلت سابقًا بشكل نهائي”، داعيا المؤسسات التشريعية والقضائية والأحزاب والمجتمع المدني للتكاثف واتخاذ موقف واضح من هذه التجاوزات.