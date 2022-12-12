بعد 19 عاما.. "قضية لوكربي" تقتحم المشهد السياسي في ليبيا

تعود “قضية لوكربي” للواجهة بين ليبيا والولايات المتحدة، بعد احتجاز الأخيرة المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود، المتهم بتفجير طائرة أميركية عام 1988، رغم تعهد واشنطن بغلق ملف القضية وعدم ملاحقة المتهمين.

قالت وزارة العدل الأميركية، في بيان، إن مسعود موقوف وسيمثل “أمام قاض في العاصمة واشنطن”.

قانون بايدن 2008

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن القومي في ليبيا، احتجاجه على عملية الاحتجاز، ناشرا وثائق بتعهدات أميركية بعدم ملاحقة المتهمين جاء فيها:

31 أكتوبر 2008، وقع الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، مرسوما بالتزام بلاده بإغلاق أي قضايا مفتوحة من عائلات الضحايا أمام المحاكم المحلية والأجنبية.

مسعود بين طرابلس وواشنطن

علامات استفهام

حسب تعبير وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، فإن صمت حكومة الدبيبة يثير علامات الاستفهام حول الإجراءات التي تمت في التسليم.

حسن الصغير يوضح أن الأمر لا يتعلق بالولايات المتحدة، فهي تقوم بواجبها بخصوص الدفاع عن مصالحها، لكن من المفترض أن يكون الطرف الآخر متمسكا بحقوق مواطنيه.

تاريخ قضية لوكربي