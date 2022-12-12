بعيو: السيادة ماتت من سنين طويلة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 December, 2022

اعتبر الكاتب الصحفي الليبي محمد بعيو أن ليبيا بلا سيادة قائلا “السيادة ماتت من سنين طويلة”.

وأضاف بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “لا تندبو .ع. الوطن لا تبكوه” لأنه ليس بيدكم اليوم وسيلة كطفل فارق والده.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية احتجاز أبوعجيله المريمي الذي تتهمه بالضلوع في تفجير لوكربي عام 1988 وأنه سيمثل لأول مرة أمام محكمة اتحادية في واشنطن.

وعادت قضية “لوكربي” إلى الواجهة، خلال الأسابيع الأخيرة، مع بيان نشرته وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، على صفحتها بـ”فيسبوك”، أكدت فيه أن ملف قضية تفجير طائرة أمريكية في سماء اسكتلندا عام 1988 والمعروفة دوليا بقضية “لوكربي” قد “أقفل بالكامل من الناحية القانونية والسياسية ولا يمكن إثارته من جديد ولا يمكن العودة إليه.

وجاء بيان وزارة العدل الليبية، ردا على الجدل الذي تصاعد مؤخرا حول القضية الشهيرة، والذي ارتبط أساسا بالحديث عن اختفاء مسؤول المخابرات الليبي السابق، أبوعجيلة مسعود المريمي، المتهم بتفجير لوكربي، والذي تطالب واشنطن بتسلمه لمحاكمته على أراضيها، وسط اتهامات لحكومة الوحدة باختطافه.