في حوار مع المرصد.. معتوق: سعيت لأجل هانيبال ولا علاقة لي بساركوزي

ليبيا – نفى المواطن “حمادي معتوق” صحة ما نشر عنه في مقال موقع “ميديا بارت” الفرنسي بشأن علاقته بقضية “ساركوزي” المرتبطة بتلقيه تمويلًا ليبيًا في حملته الانتخابية سنة 2007.

وفي حديث خاص مع المرصد نفى معتوق كل ما نسب له في موقع “ميديا بارت“، واتهم الموقع بالتضليل والتحيز، لكنه أكد في نفس الوقت بذله “مساعي شخصية” للإفراج عن هانيبال معمر القذافي من سجون مليشيا أمل في لبنان.

وفيما يلي نص الحوار :

س – ما تعليقك على ما نسب لك في المجمل بمقال “ميديا بارت“؟

ج – ميديا بارت لا تنشر كلامًا صحيحًا وهي صحيفة موجهة وكلامها غير صحيح.

س – تقرير ميديا بارت أكد سعيك لإخراج هانيبال من سجنه مقابل أن يدلي بشهادة تبرئ ساركوزي من تهمة تلقي التمويل.. تعليقك؟

ج – الموضوع يخص هنيبال ولا علاقة له بساركوزي، ولكن أي موضوع مرتبط بعائلة القذافي، يدخلون به ساركوزي (يشير إلى ميديابارت).

هانيبال رهينة تحت مليشيا أمل فى لبنان وأنا قمت بواجبي كمواطن ليبي تجاهه للحصول على إفراج يخرجه من السجن.

س – وما صفتك التي عملت على أساسها لمساعدة هانيبال؟

ج – صفة شخصية.

س – ميديا بارت تحدثت عن صلتك بالمخابرات الفرنسية وأنك اعترفت في التحقيق بهذه الصلة وجادلت بأنها كانت حول استفساراتهم عن أمور في ليبيا.. ما تعليقك؟

ج – لم يتم توجيه أسئلة من هذا النوع في التحقيق، ومن المؤكد أن الفرنسيين غير محتاجين لي أو لغيري لفهم ومعرفة ما يجري في ليبيا.

س – ميديا بارت أكدت مصادرة جهازي هاتف من بيتك، أحدهما سامسونج والثاني شاشته محطمة وعثر بهما على معلومات.. هذاصحيح؟

ج – لم يتم مصادرة الأجهزة المشار لها، قمت بتسليم جهازي الخاص من نوع “آيفون 12″ عند استدعائي لسماع أقوالي واستلمته في نفس اليوم بعد ما تم نسخ نسخة منه من قبلهم.

س – قيل أن الهواتف احتوت محادثات مع قريب لهانيبال في مصر لتنسيق دفع رشوة لقاضٍ في لبنان وأنك كنت تنفذ هذا الموضوع أملًا في الحصول على شهادة من هانيبال تخدم ساركوزي.. هل تورطت في ذلك؟

ج – المحادثات كانت موجودة في نفس الآيفون خاصتي وتتعلق بكيفية إطلاق سراح هانيبال، ولا علاقة لها بساركوزي ولا بالشهادة لصالحه أبدًا.

وللتوضيح هانيبال لا علاقة له أبدًا بموضوع ساركوزي ولو كانت هناك شهادة لكان بشير صالح أو عبد الله السنوسي أولى بتقديمها من هانيبال وحاليًا، موضوع الشهادات قفل في هذا الشأن من قبل القضاء.

س – هل خضعت فعلًا للتفتيش والتحقيق؟

ج – لم أخضع للتفتيش ولكن نعم خضعت للتحقيق.

س – في ماذا حققوا معك؟

ج – ركز التحقيق على مدى صحة دوري كوسيط في دفع رشوة للقضاء اللبناني لإخلاء سبيل هانيبال، وللعلم، القضاء اللبناني لا يملك قرار الإفراج انما حركة أمل برئاسة نبيه بري هي صاحبة القرار، وبالتالي فهو رهينة سياسية وليس موقوف من قبل القضاء.

س – أنت حر حاليًا أو سجين أو قيد الإقامة الجبرية أو ماذا؟

ج – لو كنت موقوفًا فلن أتمكن من الاتصال بكم، أنا حر طليق والحمد لله أتمتع بكامل حريتي، وليس كما جاء في الصحيفة بأنني موقوف ويمكنني إثبات ذلك بالفيديو.

س – هل أفرج عنك قاضي التحقيق؟

– لقد ذهبت يوم 12/07 للإفادة بأقوالي وتم استجوابي من قبل قاضي التحقيق وبعد استكمال التحقيق عدت إلى البيت في نفس اليوم.

س – ما صحة ما جاء في تقرير ميديا بارت عن أن جزء من تواصلاتك مع المخابرات الفرنسية تخضع لبند السرية كونها تخص مصالح فرنسية؟

ج – فيما يتعلق بجزئية تواصلي مع المخابرات الفرنسية، فهي غير صحيحة على الإطلاق ولا تمت للواقع بصلة.

س – لماذا ظهر اسمك في هذا الموضوع؟

ج – خلاصة الموضوع أنها حرب إعلامية شرسة وأنا أعتبر نفسي ضحية استغلتها ميديا بارت لإثارة وإشعال الرأي العام وربطتها بموضوع تمويل حملة ساركوزي وهو أمر بعيد كل البعد عن الحقيقة.

أضيف: “هذه الصحيفة تتبنى سياسة تأويل ونشر أي موضوع يخص ساركوزي، وذلك لاغراض سياسية حتى وإن لم يكن للموضوع أي علاقة وهذا ما فعلته بالتحديد”.

هذه الصحيفة تصنف في فرنسا بأن توجهها معادي لساركوزي ولا يخفي عليكم الحرب الاعلامية الدائرة في هذا الشأن .

حق الرد

وفي الختام كنت أتمنى أن تتحروا عن الموضوع أكثر قبل نشره عملًا بالمبدأ القانوني والإنساني “المتهم بريء حتى تثبت إدانته“، بحيث تكون التفاصيل صحيحة ودقيقة ولا تخدم أغراضًا وتوجهات سياسية وخير دليل على عدم مصداقية ميديا بارت زعمها بأنني موقوف وهذا غير صحيح.

والجدير بالذكر أن المقال الذي تم نشره على منصتكم الإعلامية (نقلًا عن ميديا بارت) قد تسبب في ضرر معنوي كبير لي ولعائلتي حيث أثار ضجة في العائلة وبين اصدقائي وأثار قلقهم.

****** إنتهى الحوار ******

(ما ورد في هذا المقال من آراء تمثل صاحبها ولا تمثل صحيفة المرصد بأي حال من الأحوال).

