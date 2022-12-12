خلال مؤتمر صحفي مشترك .. تركيا والجزائر تدعمان حل الأزمة عبر حوار ليبي – ليبي

الجزائر 12 ديسمبر 2022 (وال)- أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ونظيره التركي تشاووش أوغلو، توافقهما على دعم حل ليبي – ليبي، وإجراء انتخابات شفافة تسمح للشعب الليبي بممارسة حقه في اختيار مسؤوليه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد مساء السبت، عقب الاجتماع الأول لـ”مجموعة التخطيط التركية ـ الجزائرية المشتركة” بالجزائر.

وأوضح وزير الخارجية التركي – في تصريح له – عقب استقباله من قبل رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، أنهما تطرقا خلال اللقاء إلى القضايا الإقليمية، من بينها الوضع في ليبيا. (وال)

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