المبعوث الألماني: نواصل دعم البعثة الأممية لإعادة السلام في ليبيا

التقى المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الإثنين.

وحسب تغريدة للمبعوث الألماني عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حضر اللقاء السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وقال إن وزارة الخارجية الألمانية تواصل دعمها للبعثة الأممية لدى ليبيا وجهودها لإعادة السلام والازدهار إلى ليبيا.. هذا ما تدور حوله عملية برلين.

وقال كريستيان باك إنه بحث مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ما يمكن أن تساعد به الخارجية الألمانية لاستئناف عملية برلين والتي ستقود إلى انتخابات شاملة واستعادة الوحدة وتجديد الشرعية.

وجاء ذلك خلال لقاء بين الوزيرة الليبية والمبعوث الألماني اليوم، وفق تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وفي سبتمبر الماضي، انعقد اجتماع بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين بمشاركة المبعوثين الخاصين إلى ليبيا من كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثلين عن تركيا ومصر، إضافة إلى السفيرة البريطانية كارولين هورندال، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو.