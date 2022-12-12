العقوري يبحث مع القنصل الإيطالي تسهيل سفر الليبيين إلى إيطاليا والعمل على اتفاقية الصداقة

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بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، اليوم الاثنين ، مع القنصل الإيطالي في بنغازي فرانشيسكو سافيريو دي لويجي ، مسألة تسهيل سفر الليبيين إلى إيطاليا.

وشدد العقوري على ضرورة العمل على اتفاق الصداقة الليبية الإيطالية واستئناف الأعمال على الطريق الساحلي الذي يربط بين الشرق والغرب.

ولفت رئيس اللجنة، الانتباه إلى قضية الشباب الليبي المسجونين في إيطاليا وأعرب عن رغبته في لقاء نظيره في البرلمان الإيطالي لبحث وتعزيز العلاقات بين اللجنتين.

وشدد العقوري على أهمية القنصلية الإيطالية في بنغازي وضرورة وجود برنامج لدعم تدريس اللغة الإيطالية.

وأوضح رئيس اللجنة أن اللغة الإيطالية تم تدريسها استجابة لقرار وزارة التربية والتعليم بجعلها لغة اختيارية في المدارس الليبية ، مشيرا إلى أن إيطاليا صديقة لجميع الليبيين.

بدوره سلط دي لويجي الضوء على عمق العلاقة بين البلدين وحرصه على متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك ضمن اختصاصه.

وتمت مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وأبرزها الوثائق المتعلقة بملف الصيد البحري بين البلدين بالإضافة إلى برامج التعاون المشترك.