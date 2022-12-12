رئاسة البرلمان تدعو لتحريك دعوى جنائية ضد المتورطين في اختطاف بوعجيلة

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دعت رئاسة مجلس النواب النائب العام إلى تحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط في خطف المواطن الليبي بوعجيلة مسعود وقام بتسليمه إلى جهات أجنبية.

وأكدت الرئاسة، رفض المجلس بشكل قاطع إعادة فتح ملف لوكربي وأنه سيلاحق كل المتورطين في القبض على المواطن بوعجيلة بعجيلة وبطلان ما يترتب على عملية احتجازه من نتائج.

وأعلنت عائلة بوعجيلة، أواخر الشهر الماضي، اختطافه من قبل مسلحين في 16 نوفمبر من مقر إقامته في العاصمة طرابلس. واتهمت حكومة الوحدة بالتزام الصمت حيال الاختطاف.

والأحد أعلن عن احتجاز بوعجيلة لدى السلطات الأمريكية. وقالت وزارة العدل الأمريكية، بوعجيلة المريمي، محتجز لدى السلطات الأمريكية، دون أن توضح كيف وصل إلى هناك.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أضاف وزارة العدال الأمريكية أن بوعجيلة سيمثل قريبا أمام محكمة فيدرالية في واشنطن، حيث يواجه تهمتين جنائيتين تتعلقان بقضية لوكربي.

وتتهم الولايات المتحدة، بوعجيلة بصنع القنبلة التي أسقطت رحلة “بان آم” الأمريكية فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988.

وأوضحت الوزارة، أن بوعجيلة اعتقل لدى الولايات المتحدة وسيواجه تهمًا فيدرالية في واشنطن.

وأثار إعلان احتجاز المواطن مسعود أبو عجيلة المريمي، جدلا واسعا في ليبيا بعدما نقلت إذاعة “بي بي سي” البريطانية، عن السلطات الأسكتلندية، أنه محتجز في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة الضلوع في قضية لوكربي.