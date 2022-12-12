91 عضوا بمجلس النواب يطالبون بجلسة برلمانية عاجلة بشأن أبوعجيلة مسعود

طالب 91 عضوا بمجلس النواب، اليوم الإثنين، رئاسة المجلس بالدعوة لعقد جلسة طارئة لمناقشة “اختفاء المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي وانقطاع تواصله بعائلته، والأنباء الواردة عبر وسائل الإعلام الدولية المختلفة حول استلام السلطات الأميركية له للتحقيق معه في قضية لوكربي”.

ووصف بيان صادر عن أعضاء المجلس، تسليم أي مواطن ليبي لدولة أجنبية خارج إطار القانون بأنه “جريمة نكراء ومخالفة لكل الأعراف والمواثيق المحلية والدولية”.

وذكر البيان أن “قضية لوكربي قد أقفلت بشكل قانوني كامل”، مشيرا إلى أن “إعادة فتحها يعد تخليا عن المواثيق والعهود الدولية ويعد تعديا سافرا من الحكومة الأميركية واستغلالا سيئا للظروف التي تمر بها ليبيا”.