دعم أممي لمبادرة «الرئاسي» الليبي لاجتماع مجلسي النواب و«الدولة»

أعلن عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، أنه ناقش مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، مقترحه بشأن اجتماع قيادتي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» لمناقشة سبل المضي قدماً في ليبيا، مما يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأجرى باتيلي، اتصالاً هاتفياً بالمنفي، مساء أمس (الأحد)، مؤكداً فيه دعم البعثة الأممية لمبادرات الحوار الشامل من أجل التوصل إلى اتفاق ينقل ليبيا إلى الأمام، وقال: «يجب على الفاعلين السياسيين استئناف تعاونهم بجدية، والوفاء بالتزاماتهم السياسية والأخلاقية تجاه الشعب الليبي، وتجاوز هذا المأزق السياسي».

وأضاف باتيلي: «لقد مرّ ما يقرب من عام على تأجيل الانتخابات، وتدهورت الظروف المعيشية في جميع أنحاء ليبيا، ويطالب الناس باتخاذ إجراءات ملموسة لإجراء الانتخابات من أجل اختيار قادتهم الشرعيين».

بدوره، قال المنفي، إن باتيلي، أكد خلال اتصاله الهاتفي، دعمه الكامل لمبادرة المجلس الرئاسي، وعمله على حث جميع الأطراف السياسية للإسراع في التعاطي مع المبادرة الرئاسية من أجل الوصول إلى توافق وطني شامل لحل الأزمة الليبية، وأن الوقت قد حان لالتزام الجميع بخريطة الطريق، والانخراط في حوار سعياً إلى إنجاز أساس دستوري، للتوجه نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

في السياق ذاته، أعلن المدير العام للشؤون السياسية لوزارة الخارجية الألمانية ومبعوثها الخاص لليبيا، كريستيان بوك، أنه ناقش، أمس، بحضور السفير الألماني مايكل أونماخت، مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، مساعدة بلاده لاستئناف «عملية برلين»، التي قال إنها «ستقود إلى انتخابات شاملة واستعادة الوحدة وتجديد الشرعية».

من جهة أخرى، تجددت مساء أمس (الأحد)، الاشتباكات بين مجموعات مسلحة موالية لحكومة الدبيبة، في مدينة الزاوية (على بعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس)، التي تعيش منذ شهور حالة من الانفلات الأمني.

وعرضت وسائل إعلام محلية لقطات مصورة للأضرار الناجمة عن الاشتباكات التي شهدتها منطقة السيدة زينب (جنوب المدينة)، بين عناصر مسلحة تابعة لمحمد الواعر، الملقب بـ«الرزق»، وأخرى تابعة لعبد الفتاح الشعلالي، التابع لآمر «قوة الإسناد الأولى» محمد بحرون، الملقب بـ«الفار»، في حين استعرض المتحدث باسم أحد التشكيلات المسلحة سيطرتها على سيارة تابعة لـ«الفار».

وأسفرت وساطات محلية عن توقف الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بعد إطلاق النار على الشعلالي، مما أدى لإصابته.

وعقدت حكومة الدبيبة اجتماعاً بديوان رئاسة الوزراء مع وكلاء عدد من الوزارات؛ لمناقشة سير العمل بقطاعاتهم، والتعرف على الصعوبات والمشكلات التي تتطلب الاستماع لمقترحاتهم وتوصياتهم بهذا الشأن.

وفي نهاية الاجتماع، الذي عُقد مساء أمس، أكد الدبيبة على «الاستراتيجية التي تتبعها حكومته بما يكفل معاينة الواقع ووضع اليد على الصعوبات والمشكلات التي تعترض تطبيق رؤية الحكومة».