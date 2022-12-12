مكافحة الأمراض: ثلاث فيروسات مسببة لنزلات البرد بينها “كورونا”

العنوان – طرابلس

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين، أن ثلاث فيروسات مسببة لنزلات البرد والحمى الشتوية التي تشهدها البلاد هذه الفترة.

وأضاف المركز في بيان له أن قام منذ شهر أكتوبر الماضي بإجراء اختبارات للحالات المشتبه بها، فكانت نتائج مسببات العدوى محددة بثلاث فيروسات، كوفيد 19، فيروس إنفلونزا الموسمية، وفيروس المخلوي التنفسي.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن نسبة الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي تتراوح بين (5-10 %) من إجمالي العينات وكان متوسط الأعمار 16 سنة.

وأكد المركز أن نسبة الإصابة بفيروس الإنفلونزا تتراوح بين (75-88 %) من إجمالي العينات وكان متوسط الأعمار 18 سنة.

ولفت المركز إلى أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا تتراوح بين (3-7 %) من إجمالي العينات وكان متوسط الأعمار 43 سنة.