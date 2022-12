بوشناف: المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي أضحى أسيرًا لدى الولايات المتحدة الأمريكية

ليبيا – استنكر مستشار الأمن القومي، إبراهيم أبو شناف احتجاز الولايات المتحدة للمواطن أبوعجيلة مسعود الذي اختُطف الأسابيع الماضية في ليبيا إلى الولايات المتحدة بتهمة المشاركة في تفجير لوكربي.

بوشناف وفي بيان له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “أُعلن اليوم وبشكل مفاجئ وخلافًا لكل التوقعات واستبعادًا لكل التحذيرات أن المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي أضحى أسيرًا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وليس لنا في هذا المقام إلا تذكير المسؤولين الأمريكيين بتعهداتهم وتشريعاتهم الصادرة بالخصوص”.

وأشار بوشناف إلى نص الإتفاقية في المادة 3 والذي جاء فيه: “(قبول الطرفين للتسوية المادية مقابل تلك القضايا وتعتبر هذه الأموال المدفوعة تسوية كاملة ونهائية تمامًا ولا يجوز بعدها فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ 30 يونيو 2006)”.

كما ذكر بالمادة (ب – 3) الملحق والتي أكدت

على التزام الولايات المتحدة بتوفير الحصانة السيادية والدبلوماسية لليبيا وبأن لا يستلم أهالي الضحايا أي تعويضات من الصندوق المشترك المخصص للغرض، إلا بعد توفير هذه الحصانة وهو ماتم بالفعل عبر مراسيم رئاسية وتشريعية أمريكية.

ونبه إلى أن الكونغرس الأمريكي أصدر القانون رقم 110/301 في أغسطس من 2008، على أن تكون الممتلكات الليبية والأفراد الليبيين المعنيين في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر ، عن طريق النائب بالكونغرس جو بايدن الذي تقدم بهذا التشريع .

وأضاف بوشناف: “وفي 31 أكتوبر 2008 وقع الرئيس الأمريكي بوش مرسومًا رئاسيًا ذو الرقم 13477، ينص على التزام الولايات المتحدة بتسوية الالتزامات المطلوبة منها والتي ارتكبها مواطنيها على أن تلتزم ليبيا بنفس المبدأ مع الإنهاء التام لأي مطالبات مستقبلية وإقفال أي قضايا مفتوحة من قبل عائلات الضحايا، سواء أمام المحاكم المحلية والأجنبية، وذلك بعد قيام بعض العائلات برفع قضايا ضد ليبيا بشكل منفرد وحصولها على أحكام بتعويضات مالية ضخمة إلا أنها أصبحت هي والعدم سواء بعد هذا الاتفاق”.

