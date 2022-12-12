الدبيبة يُؤكد في لقائه عضوات المجالس البلدية ببلديات المنطقة الشرقية على دور المرأة الداعم للانتخابات

طرابلس 12 ديسمبر 2022 (وال)- استقبل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ظهر اليوم بديوان مجلس الوزراء، عضوات المجالس البلدية ببلديات إمساعد وبنغازي ودرنة والبيضاء والقبة والأبيار والكفرة والمرج وجالو والمليطانية وسلوق والقيقب وتازربو والأبرق والساحل وجردس العبيد وبئر الأشهب وأوجلة وشحات.

وشارك في الاجتماع وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال، ووكيلات وزارات العدل نزيهة عاشور، والتربية والتعليم مسعودة الأسود، والثقافة وداد الدويني، وعدد من عضوات المجلس الأعلى للدولة.

ورحّب الدبيبة بالمشاركة الفاعلة للعضوات بـ “المنتدى الليبي لأعضاء المجالس البلدية عن فئة المرأة”، مؤكدًا أن حضورهنّ من كل أنحاء ليبيا للمنتدى؛ يُعطي رسالة واضحة بأن ليبيا واحدة وموحدة، مؤكدًا على دور المرأة الرئيسي في دعم الانتخابات والعمل على تفعيل المشاركة الواسعة لها.

وناقش رئيس الحكومة في الاجتماع، آليات عمل عضوات المجالس البلدية داخل بلدياتهنّ، وتفعيل دورهنّ في دعم الإدارة المحلية ونقل الاختصاصات، وتمكين المرأة للقيام بدورها في المستوى المحلي والمشاركة الحقيقية والفاعلة لها.

كما استمع الدبيبة لمقترحات العضوات، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توفير كافة الخدمات الضرورية لكل البلديات على مستوى البلاد، معربًا عن سعادته لحضورهنّ وتجشمهنّ متاعب السفر لأجل إيصال صوت المواطن في البلديات المختلفة. (وال)

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