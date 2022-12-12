88 عضواً بمجلس النواب الليبي يطالبون بعقد جلسة طارئة لمناقشة إجراءات تحرير “أبو عجيلة مسعود”

أصدر 88 عضواً بمجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، بيان دانوا فيه تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي، للحكومة الأمريكية للتحقيق معه في قضية لوكربي، وطالبوا بعقد جلسة طارئة لمناقشة سبل تحريره وإعادته إلى أسرته.

وقال الأعضاء في بيانهم إنهم تابعوا بكل أسف اختفاء المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي، وانقطاع تواصله بعائلته والأنباء الواردة عبر وسائل الإعلام الدولية المختلفة حول استلام السلطات الأمريكية له لتحقيق معه في قضية لوكربي.

وأضافوا أن تسليم أي مواطن ليبي لدولة أجنبية خارج إطار القانون يعد جريمة نكراء ومخالفة لكل الأعراف والمواثيق المحلية والدولية.

وأشاروا إلى أن قضية لوكربي قد أقفلت بشكل قانوني كامل، لافتين إلى أن إعادة فتحها يعد تخلي عن المواثيق والعهود الدولية ويعد تعدي سافر من الحكومة الأمريكية واستغلال سيئ للظروف التي تمر بها ليبيا.

وذكروا بقرار مجلس النواب بشأن توجيه تهمة الخيانة العظمى لكل من يحاول فتح ملف لوكربي مجدداً ومطالبة النائب العام بالتحقيق.

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وطالبوا رئاسة مجلس النواب بالدعوة لعقد جلسة طارئة لمناقشة المستجدات الأخيرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة هذه القضية الوطنية محلياً وخارجياً وتحرير المواطن الليبي وإعادته لأسرته سالماً.