ليبيا الان

88 عضواً بمجلس النواب الليبي يطالبون بعقد جلسة طارئة لمناقشة إجراءات تحرير “أبو عجيلة مسعود”

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أصدر 88 عضواً بمجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، بيان دانوا فيه تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي، للحكومة الأمريكية للتحقيق معه في قضية لوكربي، وطالبوا بعقد جلسة طارئة لمناقشة سبل تحريره وإعادته إلى أسرته.

وقال الأعضاء في بيانهم إنهم تابعوا بكل أسف اختفاء المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي، وانقطاع تواصله بعائلته والأنباء الواردة عبر وسائل الإعلام الدولية المختلفة حول استلام السلطات الأمريكية له لتحقيق معه في قضية لوكربي.

وأضافوا أن تسليم أي مواطن ليبي لدولة أجنبية خارج إطار القانون يعد جريمة نكراء ومخالفة لكل الأعراف والمواثيق المحلية والدولية.

وأشاروا إلى أن قضية لوكربي قد أقفلت بشكل قانوني كامل، لافتين إلى أن إعادة فتحها يعد تخلي عن المواثيق والعهود الدولية ويعد تعدي سافر من الحكومة الأمريكية واستغلال سيئ للظروف التي تمر بها ليبيا.

وذكروا بقرار مجلس النواب بشأن توجيه تهمة الخيانة العظمى لكل من يحاول فتح ملف لوكربي مجدداً ومطالبة النائب العام بالتحقيق.

Trending

حكومة الوحدة ترفع حالة القوة القاهرة وتدعو الشركات النفطية العالمية لاستئناف نشاطها بليبيا

وطالبوا رئاسة مجلس النواب بالدعوة لعقد جلسة طارئة لمناقشة المستجدات الأخيرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة هذه القضية الوطنية محلياً وخارجياً وتحرير المواطن الليبي وإعادته لأسرته سالماً.

 

Trending

المجلس الاستشاري: اتفقنا للذهاب مع مجلس النواب لتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك