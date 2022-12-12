في حديثه لجون أفريك.. نورلاند يرد على تجاهل حكومة الدبيبة على إتفاقية إجراء الانتخابات

قال السفير والمبعوث الخاص للولايات المتحدة في طرابلس “ريتشارد نورلاند”، إن عائدات الطاقة اليومية في ليبيا زادت بشكل كبير، مشدداً على ضرورة اتفاق جميع الأطراف على آلية لصرف هذه الأموال ومتابعتها لمنع تحويلها إلى مصالح حزبية أو جماعات مسلحة.

وبسؤاله عن تجاهل حكومة الدبيبة الإتفاقية التي نصت على إجراء انتخابات عام 2022 قال نورلاند خلال مقابله مع ”جون أفريك” الفرنسية، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية يركز الآن بشكل أكبر على أهمية إجراء الانتخابات، كما يرغب الجميع في رؤية المزيد من التقدم وهذا لا يعتمد فقط على حكومة الوحدة الوطنية بل يتعمد أيضا على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والجهات الفاعلة الأخرى لها دور أيضًا.

وحول عن مدى إمكانية أن تقوم الولايات المتحدة بإبرام اتفاقيات نفطية جديدة مع السلطات الليبية، قال نورلاند: “أعلنت حكومة الوحدة الوطنية مؤخرًا عن رفع القوة القاهرة عن أنشطة التنقيب عن النفط والغاز ودعت الشركات العالمية إلى استئناف عملياتها وهو أمر جيد حيث تهتم الشركات الأمريكية بموارد الطاقة الليبية لكنها أيضًا معنية بالاستقرار السياسي كلما اهدأ الوضع في وقت أسرع كلما تمكنت البلاد من تحقيق أقصى استفادة من احتياطياتها من الهيدروكربونات”.