رئيس مجلس النواب يبحث مع رئيس وأعضاء رابطة أُسر الشهداء والجرحى عدد من القضايا والملفات الهامة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة رئيس وأعضاء رابطة أُسر الشهداء والجرحى.

وتناول اللقاء أوضاع أُسر الشهداء والجرحى وعمل الرابطة و أدائها لدورها المناط بها، ومستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وعدد من القضايا والملفات الهامة لأُسر الشهداء والجرحى بينها اعتماد مخطط القبة الجديدة لدى الجهات ذات العلاقات حيث خُصص جزء منه لأُسر الشهداء والجرحى.

ومن جانبهم طالب رئيس وأعضاء الرابطة رئيس مجلس النواب بإنشاء هيئة تُعنى وتهتم بأُسر الشهداء والجرحى.

وفي ختام اللقاء قام رئيس وأعضاء رابطة أُسر الشهداء والجرحى بتكريم رئيس مجلس النواب بدرع الوفاء وشهادة تقدير لجهوده الوطنية في خدمة الوطن والمواطن.