العقوري: إيطاليا صديقة لجميع الليبيين

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري ” بقنصل جمهورية ايطاليا في مدينة بنغازي ” فرانشيسكو سافيريو دي لويجي “،حيث تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وابرزها تسهيل اجراءات سفر المواطنين الليبيين إلى ايطاليا وكذلك ملف الصيد البحري بين البلدين بالإضافة إلى برامج التعاون المشترك.

حيث أكد “العقوري” على أهمية وجود القنصلية الايطالية في مدينة بنغازي ، و على ضرورة وضع برنامج لدعم تعليم اللغة الايطالية استجابة لقرار وزارة التعليم بإدراج اللغة الايطالية لغة اختيارية في المدارس الليبية ، لافتاً إلى أن ايطاليا صديقة لجميع الليبيين.

كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بضرورة العمل على اتفاقية الصداقة الليبية الايطالية وكذلك استئناف العمل بالطريق الساحلي الذي يربط الشرق والغرب، مشدداً على الاهتمام بمتابعة قضية الشباب الليبي المسجون في إيطاليا مبدياً رغبته بلقاء نظيره بالبرلمان الإيطالي لتباحث وتعزيز العلاقات بين المجلسين.

بدوره أكد فرانشيسكو سافيريو دي لويجي، على عمق العلاقات بين البلدين وحرصه على متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في نطاق اختصاصه.