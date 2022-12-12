مبعوث الخارجية الألمانية: ندعم إجراء الانتخابات في ليبيا قريبا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 December, 2022

أعرب المبعوث الخاص للخارجية الألمانية إلى ليييا “كريستيان بوك” خلال لقائه وزير الخارجية نجلاء المنقوش عن دعم بلاده لإجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن وفق قواعد قانونية سليمة.

وأكد المبعوث الألماني خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة طرابلس بحضور سفير ألمانيا لدى ليبيا “ميكائيل أونمخت” دعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الرامية لتعزيز الاستقرار في ليبيا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

وأشارت الوزيرة إلى موقف حكومة الوحدة الوطنية المتناغم مع ألمانيا مشيرة إل التزام الحكومة بمخرجات مؤتمر برلين “1و2 ” الداعي إلى انتخابات وطنية شاملة.

وبينت المنقوش أن الحكومة بذلت جهود بتهيئة كل الظروف الأمنية واللوجستية لضمان إجراء انتخابات وطنية نزيهة وشفافة كما جددت دعمها ومساندتها للمساعي نحو استئناف عقد مؤتمر برلين3 تلبية لتطلعات الشعب الليبي في تحقيق الازدهار و الاستقرار الشامل.