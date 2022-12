اوحيدة: الحديث عن الترتيبات الأمنية أهم من التركيز على القاعدة الدستورية والانتخابات والحكومة الموحدة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن الجميع يطالب بالانتخابات، لكن ما يُرى من المجتمع الدولي وخاصة من أمريكا لا يدل على أن هذه الدول بالفعل تريد حل مشكلة ليبيا؛ لأنهم يعرفون المشكلة ويساهمون في صناعتها بدليل وضعهم لليبيا تحت البند السابع.

اوحيدة أضاف خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا السبت وتابعته صحيفة المرصد: “الآن الكل يطالب بالانتخابات، لكن هل ستكون هناك انتخابات في ظل هذا الوضع أم هي حجج فقط؟ أعتقد أن أمريكا وبعض الدول المتدخلة في ليبيا لا يريدون حلًا للأزمة، حتى تركيا لو كانت صادقة لاستجابت لعرض سفير روسيا من فترة خروج المليشيات والقوات الأجنبية بالتزامن وساعدونا في حل المليشيات ودمجها”.

واعتقد أن أي محاولة للوصول لحل ما بين المجلسين هي لن تخرج من التفسير، لذلك فشلت كل المحاولات السابقة، وموضوع الانقسام السياسي يجب مراعاته؛ لأن ما أفشل الانتخابات في السابق هو تشبث عبد الحميد الدبيبة بالسلطة وبالفوز بالانتخابات.

كما أردف: “أدرك أن المجتمع الدولي على رأسه بريطانيا وأمريكا ليس لديها إرادة حقيقية لحل المشكلة الليبية وهي أولوية لها كما في 2011، وحماية المدنيين، أعتقد أن المدنيين الآن يتعرضون لأسوأ مما يتعرضون له في 2011. نحن الآن بين أطراف متصارعة وداخل كل طرف شخوص ألفوا السلطة لا يريدون التخلص منها، ولكن بالمجمل هناك خلاف والآن كل لا يثق بالآخر وكل يريد الانتخابات والقاعدة الدستورية أن تكون موافقة لما يريده هو والآن العكس صحيح، نحتاج لتفكير خارج الصندوق والمجتمع الدولي يفكر معنا بآليات خارج هذه الآليات لأنها كلها مجربة، ولو حصل الآن توافق ما بين مجلسي النواب والدولة او لنقل ما بين عقيله والمشري هو لن يخرج من الآليات والنتائج السابقة”.

وأكد على أن المجتمع الدولي هو من وضع البلاد في هذا المأزق ويفترض عليه أن يكون جادًا في مساعدة الليبيين، لافتًا إلى أن كل ما يهم أمريكا هو تدفق النفط.

ونوّه إلى أن هناك مشكلة حقيقية، هي أنه لا أحد يتحدث عن الترتيبات الأمنية رغم أنها لب المشكلة ونزع سلاح المليشيات ودمجها في المؤسسات وتوحيد المؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أن هذه الأمور أهم من الحديث عن قاعدة دستورية والانتخابات وحكومة موحدة؛ لأنه حتى لو تم الوصول لقاعده دستورية وحكومة موحدة في ظل هذه الظروف لن تكون هناك انتخابات، ولن يعترف فيها وسيتم التوجه لسيناريو أسوأ إن لم تكن هناك عقلانية من المجتمع الدولي ومن الليبيين.

واستطرد: “الليبيون اليوم تغيروا وعاشوا في ثقافة الكولسة وهي سيئة وسياسية من نوع آخر وتعودوا عليها، لو نأتي لمجتمع جامع من الذي سيكون فيه؟ من يلعب في ليبيا هي الأيدي الآثمة بالمال الفاسد والسلاح وهي من تفسد كل شيء حتى في هذه اللحظات ربما ما يحاول البعض أن يصنعه أن هناك أيديًا آثمة لديها المال فاسد وتتحكم في أموال ليبيا وبالسلاح وتفصل الأمور كما تراها هي، هذا الخيار جربناه ولدينا الآن تباين في جغرافية ليبيا والمشكلة هي الأمن، ففي طرابلس هناك أمن من نوع آخر غير مقتنعين فيه، في الشرق الليبي لدينا أمن غير مقنع في الغرب. والكل لديه حكومة يستطيع بها أجراء انتخابات لكن لا تكون مشروطة بطرف على حساب الآخر”.

وطرح خلال حديثه مقترح قائلًا: “لنرجع لدستور الـ 51 الذي قام به الأجداد، لماذا لا نذهب لمجلس رئاسي من ثلاثة رؤساء وكل إقليم ينتخب رئيسًا من عنده وتكون صلاحياتهم محدودة حتى في شكل كونفدرالي؟ نفتت المركزية في المحافظات أو ولايات على عدد آخر أي تقسيم إداري ولها حكم ذاتي في الأمور الداخلية! بنغازي والجنوب لم نشكِ ونعتبر الوضع الأمني أفضل مما كنا فيه، مقارنة بما كان قبله”.

ورأى أن المشهد الليبي أمام خيارين، إما أن يتفق مجلسا النواب والدولة وسبق أن اتفقوا على أمور لم تنفذ، أو الذهاب للجنة حوار جديدة، وسبق أن كان هناك تجربة مع لجان الحوار أنتجت منتجات ليست مقنعة وفاشلة، مشيرَا إلى أن مشكلة ليبيا هي مشكلة فساد واستباحة مال عام و”كولسة” وهذا ما يجب القضاء عليه بمعايير حقيقية.

