اتفاق تركي روسي على ضرورة إتمام الانتخابات الليبية

أيد نائب وزير الخارجية التركي السفير سادات أونال، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية على أساس أوسع توافق اجتماعي في ليبيا.

وحسب بيان وزارة الخارجية التركية، جاء ذلك ضمن مشاورات سياسية بين الطرفين خلال الثامن والتاسع من ديسمبر الجاري في إسطنبول.

وتناولت المحادثات ضرورة استمرار تنفيذ اتفاقية إسطنبول لنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، مع تسهيل تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، كما دعا الجانب التركي إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت.

وأكد الطرفان أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سورية، والحاجة إلى حل سياسي على أساس خريطة الطريق ضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

كما تناولا الحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة، وإعادة تشكيل آليات صنع القرار في المنظمة الدولية، لا سيما مجلس الأمن الدولي، وذلك من منظور أكثر شمولًا وعدلاً وفعالية.