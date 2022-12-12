المصرف المركزي يُعلن استقرار الدولار أمام الدينار اليوم الإثنين

سجلت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية استقراراً أمام الدينار اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.84 دينار وهو نفس سعره أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

كما استقر اليورو عند 5.09 دينار وهو نفس سعره أمس، بينما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.92 دينار مقابل 5.93 دينار أمس.

وثبت الريال السعودي عند 1.28 دينار وهو نفس سعره أمس، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار وهو نفس سعره أمس.

وثبت الدينار التونسي عند 1.51 دينار وهو نفس سعر أمس، بينما ارتفعت الليرة التركية إلى 0.26 دينار مقابل 0.259 دينار أمس.