قرار مجلس الدولة بتعليق الحوار مع مجلس النواب “شيء مؤسف”

أخبارليبيا24- خاص

اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، قرار المجلس في جلسته الطارئة بتعليق الحوار مع مجلس النواب شيء مؤسف.

وقال بن شرادة في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ الأحد :”لا يمكن تعليق الحوار بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بسبب قرار صدر من الأخير حتى ولو كان خاطئا”.

وأضاف عضو المجلس، أن قرار تعليق الحوار مع مجلس النواب سيضع الأعلى للدولة في وضع المعرقل.

وأوضح بن شرادة، أن وقف التعامل مع مجلس النواب يضر بالمجلس الأعلى للدولة، والعملية السياسية في ليبيا، خصوصاً بأن هناك من يريد إيقاف الحوار مع مجلس النواب لإطالة الانقسام الحالي لأطول وقت ممكن.

وأشار إلى أن الأعلى للدولة اعتبر قرار إنشاء مجلس النواب للمحكمة الدستورية خاطئا، ولكن لا يتم معالجة الخطأ بالخطأ.

وكان المجلس الأعلى للدولة قد صوت على تعليق التعامل مع مجلس النواب عقب قرار الأخير بإنشاء المحكمة الدستورية، القرار الذي أثار موجة رفض واسعة محليًا.