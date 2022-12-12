أبوزريبة: على النائب العام سرعة التحقيق مع كل المتورطين في خطف وتسليم “بوعجيلة” لأمريكا

طالب عضو مجلس النواب، علي أبو زريبة، النائب العام، الصديق الصور، بضرورة التحقيق بشكل سريع مع كل المتورطين في خطف وتسليم المواطن الليبي، بوعجيلة مسعود للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أبو زريبة، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أعُلن وبشكل مفاجئ وفي سابقة متوقعه من حكومة منتهية غير شرعية باتت لا تتوانى في فعل أي شيء في سبيل بقاءها في السلطة أن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي أضحى أسيرا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والمتهم في قضية لوكربي”.

وأضاف “الدولة الليبية لم تستلم اي طلب من المدعي العام الأمريكي بتسليم المذكور لأنها تعلم علم اليقين أن أي إجراء تتخذه حيال هذا الملف سوف يتم رفض قبول الدعوى لانقضائها وتم الاتفاق على عدم قبول أي دعاوي بهذا الملف إلا أن الدبيبة قد سلم مواطنا ليبيا بعد أن قامت مجموعة تأتمر بإمرته بخطفه”.

وتابع “نطالب الحكومة الأمريكية باحترام تعهدها تجاه دولة ليبيا وإلا سوف نقوم برفع قضية لدى محكمة العدل الدولية”.

واستطرد “نطالب النائب العام بسرعة التحقيق مع كل المتورطين بخطف وتسليم أبوعجيلة مسعود للسلطات الأمريكية بدون أي وجه حق رغم علمهم المسبق بتسوية هذا الملف واتخاذ كافة الإجراءات حيالهم”.