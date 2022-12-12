صالح يبحث أوضاع أسر الشهداء والجرحى

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 December, 2022

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة رئيس وأعضاء رابطة أُسر الشهداء والجرحى.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن اللقاء تناول أوضاع أُسر الشهداء والجرحى وعمل الرابطة وأدائها لدورها المناط بها.

وطالب رئيس وأعضاء الرابطة رئيس مجلس النواب بإنشاء هيئة تُعنى وتهتم بأُسر الشهداء والجرحى، كما ناقش اللقاء عدد من القضايا والملفات الهامة لأُسر الشهداء والجرحى بينها اعتماد مخطط القبة الجديدة لدى الجهات ذات العلاقات حيث خُصص جزء منه لأُسر الشهداء والجرحى، كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.