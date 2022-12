الزائدي يدعو النخب الوطنية إلى ضرورة اتخاذ موقف واضح ضد صفقة تسليم أبوعجيلة مسعود

ليبيا – استنكر الأمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي تسليم المواطن أبو عجيلة المريمي إلى الولايات المتحدة.

الزايدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “وإن كنت لا أستغرب ذلك، فكل الوطن منتهك وكل ما فيه وما عليه مرتهن للأجانب، وأزعم أن من قام بذلك سيعاقب في الدنيا والآخرة، وستلعنه الأجيال إلى يوم الدين، ولنا في التاريخ عبر”.

ودعا النخب الوطنية إلى ضرورة اتخاذ موقف واضح ضد صفقة تسليم مواطن ليبي في قضية منتهية مقابل البقاء في السلطة لأيام معدودات.

