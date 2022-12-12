مؤسسة النفط تناقش استئناف شركة “ريبسول” الإسبانية لنشاطها الاستكشافي في ليبيا

عقدت إدارة الاستكشاف بمؤسسة النفط الليبية، اليوم الاثنين، اجتماعاً فنياً مع مسؤولي شركة “ريبسول” الإسبانية، في إطار اجتماعاتها الفنية السنوية مع الشركات الأجنبية المشاركة.

وقالت مؤسسة النفط الليبية في بيان إنه جرى خلال الاجتماع مناقشة المشاريع والبرامج الفنية المنجزة للشركة فيما يخص برامج الاستكشاف والاستطلاع للعام 2022.

كما تم مناقشة البرامج المقترحة والمؤمل تنفيذها للعام 2023، فيما يخص برامج المسح السيزمي والحفر الاستكشافي والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية.

وناقشا أيضاً استئناف نشاط الشركة الاستكشافي في ليبيا خاصة بعد إعلان المؤسسة رفع القوة القاهرة.

حضر الاجتماع عن مؤسسة النفط الليبية مدير إدارة الاستكشاف، عبد المنعم بطيخ، وعدد من المختصين والفنيين بإدارة الاستكشاف، وعن شركة “ريبسول” فرع ليبيا، مكائيل اركياغا، المدير العام للشركة ونائب المدير العام للشركة المهدي صمامة وعدد من المختصين من إدارة الاستكشاف بالشركة ذات العلاقة وأيضاً مدير إدارة الاستكشاف بشركة توتال، محمود خليل وعبر الدائرة المغلقة حضر الشركاء الآخرون من شركة اكيونور وشركة او ام في.

Trending حكومة الوحدة ترفع حالة القوة القاهرة وتدعو الشركات النفطية العالمية لاستئناف نشاطها بليبيا