عقيلة صالح يبحث أوضاع أُسر الشهداء والجرحى

التقى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بمكتبه في مدينة القبة، رئيس وأعضاء رابطة أُسر الشهداء والجرحى.

وبحسب بيان مجلس النواب، فإن اللقاء تناول أوضاع أُسر الشهداء والجرحى وعمل الرابطة وأدائها لدورها المناط بها.

وطالب رئيس وأعضاء الرابطة، رئيس مجلس النواب، بإنشاء هيئة تُعنى وتهتم بأُسر الشهداء والجرحى.

كما ناقش اللقاء، عدد من القضايا والملفات الهامة لأُسر الشهداء والجرحى بينها اعتماد مخطط القبة الجديدة لدى الجهات ذات العلاقات، حيث خُصص جزء منه لأُسر الشهداء والجرحى.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وفقا لبيان مجلس النواب.

وفي ختام اللقاء، كرم رئيس وأعضاء رابطة أُسر الشهداء والجرحى، عقيلة صالح، بدرع الوفاء وشهادة تقدير لجهوده الوطنية في خدمة الوطن والمواطن.