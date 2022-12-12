المسلاتي يتساءل: هل ستقدم القوى الوطنية خارطة طريق تنهي العبث السياسي؟

تساءل الكاتب الصحفي حسين المسلاتي عن إمكانية رؤية تحركا منظما من القوى الوطنية يتجسد من خلال تقديم خارطة طريق تنهي بشكل جذري العبث السياسي الحالي وبما يضمن العيش الكريم والاستقرار للشعب الليبي.

وأضاف المسلاتي من خلال تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “هل سنرى هذا التحرك ام انها سنكتفي بالانتقاد والبكاء على اللبن المسكوب”، بحسب وصفه.

يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر قد قال خلال كلمة له في مدينة اجدابيا في الخامس من الشهر الجاري إن الوضع إذا استمر في العاصمة على ما هو عليه، قد يدفع الليبيين إلى اتخاذ قرارهم الحاسم، بإدارة شؤونهم، وبناء مؤسساتهم، وتوظيف مواردهم الطبيعية لصالحهم، ورسم خارطة طريقهم نحو النهضة والتقدم والحرية والديمقراطية، بمعزل عن العاصمة ، حتى تستقيم الأمور فيها، مشددا على أن موقف القوات المسلحة لن يكون حينئذ، إلا داعما وحاميا لهم.