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السائح: لقاح الإنفلونزا سيصل قريباً

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، إن أغلب الحالات المصابة بعدوى فيروسية تنفسية يعود سببها لفيروس الإنفلونزا وليس التنفسي المخلوي.

أضاف في تصريحات صحفية أن نسبة الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي تتراوح بين 5 – 10% من إجمالي العينات بمتوسط الأعمار 16 عاما، ونسبة الإصابة بفيروس الإنفلونزا تتراوح بين 75-88% من إجمالي ئالعينات بمتوسط أعمار 18 عاما.

ولفت إلى أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا تتراوح بين 3-7% من إجمالي العينات بمتوسط أعمار 43 عاما، كما أن لقاح الإنفلونزا سيصل قريبا لليبيا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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