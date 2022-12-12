العلاقي: ندين تسليم المواطنين الليبين تحت أي مبرر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 December, 2022

أعرب وزير العدل الأسبق محمد العلاقي، عن “إدانته تسليم المواطنين الليبين تحت أي مبرر ما لم يكن وفق اجراءات قانونيه وقضائيه نص عليها القانون”.

تعليق العلاقي بموقع “فيسبوك” جاء على خلفية تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة المريمي الذي تتهمه الولايات المتحدة بالضلوع في تفجير لوكربي.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت احتجاز أبوعجيله المريمي الذي تتهمه بالضلوع في تفجير لوكربي عام 1988 وقالت إنه سيمثل لأول مرة أمام محكمة اتحادية في واشنطن.

وعادت قضية “لوكربي” إلى الواجهة، خلال الأسابيع الأخيرة، مع بيان نشرته وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، على صفحتها بـ”فيسبوك”، أكدت فيه أن ملف قضية تفجير طائرة أمريكية في سماء اسكتلندا عام 1988 والمعروفة دوليا بقضية “لوكربي” قد “أقفل بالكامل من الناحية القانونية والسياسية ولا يمكن إثارته من جديد ولا يمكن العودة إليه.

وجاء بيان وزارة العدل الليبية، ردا على الجدل الذي تصاعد مؤخرا حول القضية الشهيرة، والذي ارتبط أساسا بالحديث عن اختفاء مسؤول المخابرات الليبي السابق، أبوعجيلة مسعود المريمي، المتهم بتفجير لوكربي، والذي تطالب واشنطن بتسلمه لمحاكمته على أراضيها، وسط اتهامات لحكومة الوحدة باختطافه.