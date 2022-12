الغويل: عملية تسليم أبوعجيلة مسعود على يد الدبيبة والمنقوش “خيانة عظمى”

ليبيا – أكد الباحث الأمريكي حافظ الغويل أن عملية تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود على يد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى الولايات المتحدة بالطريقة “الملتوية وغير القانونية واللا أخلاقية” أنها ستفتح أبواب المساءلة القانونية والسياسية عليهما ،معتبرًا أن عملية التسليم قد ترقى إلى “الخيانة العظمى”.

الغويل وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “أؤكد أنهم لو يظنون أن الولايات المتحدة ستحميهم بسبب هذا التسليم فهم واهمون”.

