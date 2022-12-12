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رئيس مجلس النواب الليبي يبحث أوضاع أُسر الشهداء والجرحى

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

التقى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم الاثنين، بمكتبه في مدينة القبة، رئيس وأعضاء رابطة أُسر الشهداء والجرحى.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن اللقاء تناول أوضاع أُسر الشهداء والجرحى وعمل الرابطة وأدائها لدورها المناط بها.

وطالب رئيس وأعضاء الرابطة رئيس مجلس النواب بإنشاء هيئة تعنى وتهتم بأُسر الشهداء والجرحى.

كما ناقش اللقاء عدد من القضايا والملفات الهامة لأُسر الشهداء والجرحى بينها اعتماد مخطط القبة الجديدة لدى الجهات ذات العلاقات حيث خصص جزء منه لأُسر الشهداء والجرحى، كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

وفي ختام اللقاء قام رئيس وأعضاء رابطة أُسر الشهداء والجرحى بتكريم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بدرع الوفاء وشهادة تقدير لجهوده الوطنية في خدمة الوطن والمواطن.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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