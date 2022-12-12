المبعوث الألماني: بحثتُ مع باثيلي دعم جهود إعادة السلام إلى ليبيا

التقى المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا ”كريستيان باك“، اليوم الإثنين، المبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا “عبدالله باتيلي”، بحضور السفير الألماني لدى ليبيا ”ميخائيل أونماخت “، في طرابلس.

وقال المبعوث الألماني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن وزارة الخارجية الألمانية تواصل دعمها للبعثة الأممية لدى ليبيا وجهودها لإعادة السلام والازدهار إلى ليبيا.

وكانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، التفت المبعوث كريستيان بوك، وسفير ألمانيا.

وبحث المنقوش، معهما، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، مؤكدة موقف حكومتها المتناغم مع ألمانيا، مشيرة إلى التزامها بمخرجات مؤتمر برلين “1و2 ” الداعي إلى انتخابات وطنية شاملة