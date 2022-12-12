تسليم حكومة الدبيبة للمواطن “بوعجيلة مسعود” عمل مشين

أخبارليبيا24

وصف المترشح الرئاسي عبد الحكيم بعيو، تسليم حكومة الدبيبة للمواطن الليبي بوعجيلة مسعود بالعمل المشين.

وقال بعيو في بيان تابعته “أخبارليبيا24″ :”إن هذا العمل المشين يندرج تحت اسم الخيانة العظمى”.

وأشار المترشح الرئاسي إلى أنه سيكون هناك حراك يوم 24 يناير المُقبل تحت اسم استعادة وطن حسب رغبة أغلب مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح بعيو، أن هدف الحراك هو المطالبة بإعلان القاعدة الدستورية وإعلان قوائم المترشحين والبدء في الانتخابات وقبول نتائجها وخروج المرتزقة.

وأثار إعلان احتجاز المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي، جدلا واسعا في ليبيا بعدما نقلت إذاعة “بي بي سي” البريطانية، عن السلطات الأسكتلندية، أنه محتجز في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة الضلوع في قضية لوكربي.