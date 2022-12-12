صحيفة أسكتلندية: عائلة المقرحي ترفض الاتهامات الموجهة لـ«أبوعجيلة»

تنص الشكوى الجنائية الأمريكية على أن المشتبه به الجديد أبو عجيلة مسعود، اشترى الملابس التي تم تعبئتها لاحقًا في حقيبة التفجير – على الرغم من أن القضية الاسكتلندية ضد عبد الباسط المقرحي بُنيت على شهادة شهود عيان، بأنه هو من اشترى الملابس، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “سكوتش ديلي اكسبرس” الاسكتلندية.

وبحسب تقرير الصحيفة الاسكتلندية، ترجمته “الساعة24” انتقد أقارب الرجل الوحيد الذي أدين في تفجير لوكربي ما يبدو أنه تناقض صارخ في الأدلة ضده.

وأدين عبد الباسط المقرحي بـ 270 تهمة قتل إلى حد كبير على أساس شهادة شاهد عيان من صاحب متجر مالطي يدعى توني جوتشي، والذي شهد أن المقرحي اشترى الملابس التي وضعها في الحقيبة التي تحتوي على القنبلة التي دمرت رحلة طائرة “بان أمريكان 103″ في ديسمبر 1988، حسبما ذكرت الصحيفة ذاتها.

ولفتت الصحيفة إلى أن المتهم الليبي السابق توفي بسبب السرطان في عام 2012 بعد إطلاق سراحه من سجن اسكتلندي لأسباب إنسانية، ومع ذلك، والآن بعد أن أصبح زميله الليبي أبو عجيلة مسعود محتجزًا لدى الولايات المتحدة، فقد ظهر أن المُدعين العامين في الولايات المتحدة سيزعمون أن مسعود اشترى الملابس.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عائلة المقرحي أصدرت بيانا اليوم من خلال محاميهم عامر أنور وقالت فيه: ” إن الدعوى الجنائية الأمريكية ضد مسعود، تنص على أنه اشترى الملابس لوضعها في حقيبة سامسونايت التي قيل إنها أدت إلى تفجير رحلة “بان آم 103″. وزارة العدل الأمريكية ترى أن القضية المرفوعة ضد المقرحي ما زالت تستند إلى شهادة شاهد عيان للمواطن المالطي توني غوتشي، تفيد بأن المقرحي اشترى الملابس، كيف يمكن الآن تحميل كل من المقرحي ومسعود المسؤولية؟”.

وأضاف البيان: “نجد أنه من المدهش أن الولايات المتحدة تدعي الآن أن المقرحي منح مسعود 500 دولار لشراء ملابس لملء الحقيبة، لكن المقرحي اشترى الملابس أيضًا بعد ذلك”.

وتابع: “نحاول الآن أن نتخيل الموقف المضحك الذي سيقول فيه مسعود” لقد اشتريت الملابس “(على الأرجح من محل ماريز هاوس للملابس في مالطا)، والذي من شأنه أن يقوّض بشكل أساسي قضية المقرحي، ماذا سيقول مكتب التائب العام الاسكتلندي” لا، أنت لم تفعل “، بشكل خاص لأنها لعبت دورا رئيسيا في قضيتهم ضد المقرحي”.

وأكدت الصحيفة، في تقريرها، أن المحكمة العليا في المملكة المتحدة رفضت في يوليو الماضي دعوى عائلة المقرحي لإلغاء إدانة المقرحي، لكنهم يعتقدون الآن أن هذا يوفر لهم فرصة أخرى للطعن في حكم المحكمة.

واستكمل البيان: “فريقنا القانوني على اتصال بالسلطات الليبية، لكنه سينظر الآن أيضًا في ما يعنيه ذلك لاحتمال حدوث أي إجهاض إضافي للعدالة بالنسبة للمقرحي”.

يُقال إن مسعود – الذي يُعتقد أنه كان “صانع قنابل” لنظام العقيد معمر القذافي – اعترف بتورطه في مؤامرة تفجير طائرة ركاب أثناء وجوده في سجن ليبي في عام 2012، بحسب الصحيفة.

ويتابع بيان أسرة المقرحي:” الذي ينبغي على الولايات المتحدة قوله هو أن مسعود كان في الواقع محتجزًا لدى” قائد حرب “، تمت إدانته على نطاق واسع بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وستكون الظروف التي تم فيها انتزاع مثل هذا الاعتراف محل معارضة شديدة في أي محكمة أمريكية أو اسكتلندية”.

بالإضافة إلى ذلك، تشير القضية الأمريكية إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وضباط شرطة اسكتلندا أجروا مقابلة مع “ضابط إنفاذ القانون الليبي الذي حصل على تصريحات من مسعود” في مارس 2020.

ويضيف البيان: “خلال استئناف المقرحي، لم يتم تقديم أي معلومات لفريقنا القانوني من قبل السلطات الاسكتلندية تفيد بوجود مسعود في ليبيا أو أننا كنا سنعرفه مسبقا”.

ويختتم البيان: “بالنسبة لعائلة المقرحي، هذه مجرد قطعة أخرى في أحجية الأكاذيب الضخمة، التي بُنيت على ظهر الشعب الليبي، ضحايا قضية لوكربي، وسجن الرجل البريء، عبد الباسط المقرحي”.