المنقوش: الحكومة ملتزمة بمخرجات مؤتمر برلين “1و2 ” الداعي لانتخابات وطنية شاملة

العنوان – طرابلس

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، التزام الحكومة بمخرجات مؤتمر برلين “1و2 ” الداعي إلى انتخابات وطنية شاملة.

وجددت النقوش خلال استقبالها المبعوث الخاص للخارجية الألمانية إلى ليييا كريستيان بوك وسفير ألمانيا لدى ليبيا ميكائيل أونمخت دعمها ومساندتها للمساعي نحو استئناف عقد مؤتمر برلين3.

وأوضحت وزيرة الخارجية أن دعم مؤتمر برلين يأتي تلبية لتطلعات الشعب الليبي في تحقيق الازدهار و الاستقرار الشامل.

وأكدت المنقوش موقف حكومة الوحدة الوطنية المتناغم مع ألمانيا، موضحةً ذلك في جهود الحكومة الليبية بتهيئة كل الظروف الأمنية واللوجستية لضمان إجراء انتخابات وطنية نزيهة وشفافة.

وعبر بوك عن موقف الحكومة الألمانية الداعم لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وفق قواعد قانونية سليمة، مشيرًا لدعمهم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الرامية لتعزيز الاستقرار في ليبيا.