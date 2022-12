البيوضي: تسليم أبو عجيلة خيانة علنية.. ويجب أن تكون ردة الفعل قاسية ضد الخيانة والعمالة

ليبيا – وصف المرشح الرئاسي سليمان البيوضي عملية تسليم حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة المواطن أبو عجيلة مسعود للولايات المتحدة الأمريكية في إطار مزاعم حول تورطه في ملف لوكربي بأنها “خيانة علنية”.

البيوضي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “ما حصل خيانة عظمى لليبيا وفتح لملف دولي أغلقته ليبيا سيكلف بلدنا ومستقبلها الكثير، وهي مسألة تتجاوز قضايا الرأي العام والاصطفاف السياسي ويجب أن تكون ردة الفعل قاسية ضد الخيانة والعمالة العلنية وتتجاوز فضاء التواصل الاجتماعي، فهذه جريمة وخيانة وفقًا لأحكام القانون الليبي”.

