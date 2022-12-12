بوشناف يتلقى اتصالا هاتفيا من نورلاند لبحث تداعيات ملف احتجاز المواطن الليبي (أبوعجيلة مسعود)

طرابلس 12 ديسمبر 2022 (وال) – تلقى مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف مساء اليوم الإثنين اتصالا هاتفيا من المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، وذلك لبحث تداعيات ملف احتجاز المواطن الليبي (أبوعجيلة مسعود) لدى الولايات المتحدة.

وناقش الطرفان خلال الاتصال الذي جرى بناء على طلب مستشار الأمن القومي، كافة الإجراءات المتعلقة بظروف الاحتجاز.تلقى مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف مساء اليوم الإثنين اتصالا هاتفيا من المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، وذلك لبحث تداعيات ملف احتجاز المواطن الليبي (أبوعجيلة مسعود) لدى الولايات المتحدة.

وناقش الطرفان خلال الاتصال الذي جرى بناء على طلب مستشار الأمن القومي، كافة الإجراءات المتعلقة بظروف الاحتجاز.

وعبر مستشار الأمن القومي خلال المكالمة التي جرت بناء على طلبه عن قلق الليبيين إزاء التقارير التي أفادت بنقل المواطن الليبي إلى الولايات المتحدة الامريكية من أجل ما وصفته سلطات البلد بالملاحقة الجنائية في علاقة مزعومة بحادثة تفجير رحلة بانام 103.

وفي هذا الصدد أكد المبعوث الخاص أن تصريحات ستصدر في وقت لاحق اليوم عن وزارة العدل الأمريكية ووزير الخارجية بلينكن.

وقال “نطمئن الليبيين ومستشار الأمن القومي الليبي أن الولايات المتحدة الأمريكية تحترم السيادة الليبية خلال سير الإجراءات القانونية”.(وال – طرابلس)

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