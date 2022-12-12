السفير الألماني: ندعم أي مسار يفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الاثنين، السفير الألماني لدى ليبيا، مخائيل أونماخت، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء بحث جهود المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية في البلاد، وسعيه المتواصل لتحقيق آلية متفق عليها، تمكن من الذهاب إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وأكد السفير الالماني للافي، دعم بلاده لأي مسار يفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، مثمناً مشروع المصالحة الوطنية الذي ينفذه المجلس الرئاسي، وسعيه المتواصل لإشراك جميع الأطراف في العملية السياسية.

وثمن النائب بالمجلس الرئاسي على دور ألمانيا ومساعيها لدعم العملية السياسية، مؤكداً على أهمية التوافق بين الجميع على قاعدة دستورية لتحقيق آمال الليبيين للوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات.

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