بالأسماء.. 88 نائباً يستنكرون تسليم بوعجيلة لأمريكا ويدعون البرلمان لجلسة طارئة

رفض 88 نائباً من أعضاء مجلس النواب، تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود، للحكومة الأمريكية، معتبرين ما حدث جريمة نكراء ومخالفة للقوانين والمواثيق المحلية والدولية.

وقال النواب، في بيانهم، إن أعضاء مجلس النواب تابعوا بكل أسف اختفاء المواطن أبوعجيلة المريمي وانقطاع تواصله بعائلته والأنباء الواردة عبر وسائل الإعلام الدولية المختلفة حول استلام السلطات الأمريكية له للتحقيق معه في قضية لوكربي”.

وأكد النواب، في بيانهم، إن تسليم أي مواطن ليبي لدولة أجنبية خارج إطار القانون يعد جريمة نكراء ومخالفة لكل الأعراف والمواثيق المحلية والدولية.

وشدد البيان على أن قضية لوكربي قد أُقفلت بشكل قانوني كامل فإن إعادة فتحها يعد تخلياً عن المواثيق والعهود الدولية، وتعدِ سافر من الحكومة الأمريكية واستغلال سيء للظروف التي تمر بها ليبيا.

وتابع البيان:” نذكر بقرار مجلس النواب بشأن توجيه تهمة الخيانة العظمى لكل من يحاول فتح ملف لوكربي مجددا ومطالبة النائب العام بالتحقيق”.

واختتم البيان:” نطالب رئاسة مجلس النواب الدعوة لعقد جلسة طارئة لمناقشة المستجدات الأخيرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة هذه القضية الوطنية محليا وخارجيا وتحرير المواطن الليبي وإعادته لأسرته سالمًا”.