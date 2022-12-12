لجنتا الدفاع والخارجية بالبرلمان تطالبان بفتح تحقيق عاجل في واقعة تسليم المريمي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 December, 2022

دعا رئيسي لجنتي الدفاع والخارجية بمجلس النواب طلال الميهوب ويوسف العقوري إلى فتح تحقيق عاجل في واقعة تسليم المواطن الليبي أبوعجيله المريمي إلى للولايات المتحدة للادعاء بعلاقته بقضية لوكربي.

واعتبر الميهوب والعقوري في بيان مشترك تسليم المريمي خرقا سافرا للسيادة الوطنية وتعديا على حقوق المواطن الليبي.

وشددا على رفض مجلس النواب إعادة فتح ملف قضية لوكربي مؤكدين أن ملف القضية قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية حسب نص الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة وليبيا عام 2003.

وأكد الميهوب والعقوري أن التسليم لا يجوز قانونا باعتبار أنه لا يوجد اتفاق تعاون بهذا الخصوص مع الولايات المتحدة ولا يوجد حكم صادر بالخصوص مشددين أن السيادة الليبية تقضي بأن يحاكم المتهم أمام القضاء الليبي.

واستنكر النائبان بأشد العبارات تسليم المريمي باعتبار ذلك انتهاك قانوني وحقوقي بالغ يمس كرامة المواطن الليبي وسيادة البلاد.