العامة للكهرباء تعلن وصول معدات وقطع غيار جديدة لمحطة كهرباء جنوب طرابلس

العنوان – طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين، وصول معدات وقطع غيار جديدة لمحطة كهرباء جنوب طرابلس .

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر حسابها على “فيسبوك” أن الشحنات الجديدة مورِّدة من شركة (GE) الأمريكية.

وأشارت الشركة إلى أن الشحنات وصلت إلى ميناء طرابلس البحري، وهي معدات خاصة بالوحدة الغازية الرابعة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس الجاري تنفيذها حالياً.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أن أعمال الصيانة تأتي ضمن خطط مجلس إدارة الشركة لدعم الشبكة الكهربائية والمحافظة على استقراريتها.