الشركسي لـ الدبيبة والمنقوش: هل تعتقد هذه العصابة أنّ تسليم مواطن ليبي سيزيد في عمر الحكومة؟

ليبيا – علق عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي على تسليم ‏أبوعجيلة مسعود الذي اختُطف الأسابيع الماضية في ليبيا إلى الولايات المتحدة بتهمة المشاركة في تفجير لوكربي.

الشركسي وفي تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تساءل :” هل تعتقد هذه العصابة أنّ تسليم مواطن ليبي بطريقة الخطف سيزيد في عمر الحكومة؟”.

وأضاف الشركسي :” الشيء الوحيد الذي يزيد الآن وسيزيد كل يوم هو مقدار الخسة والوضاعة التي وصلتها هذه الحكومة المهووسة بالبقاء”.

