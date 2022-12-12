ليبيا – علق عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي على تسليم أبوعجيلة مسعود الذي اختُطف الأسابيع الماضية في ليبيا إلى الولايات المتحدة بتهمة المشاركة في تفجير لوكربي.
الشركسي وفي تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تساءل :” هل تعتقد هذه العصابة أنّ تسليم مواطن ليبي بطريقة الخطف سيزيد في عمر الحكومة؟”.
وأضاف الشركسي :” الشيء الوحيد الذي يزيد الآن وسيزيد كل يوم هو مقدار الخسة والوضاعة التي وصلتها هذه الحكومة المهووسة بالبقاء”.
The post الشركسي لـ الدبيبة والمنقوش: هل تعتقد هذه العصابة أنّ تسليم مواطن ليبي سيزيد في عمر الحكومة؟ first appeared on صحيفة المرصد الليبية.
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