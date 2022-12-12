“المنقوش” للمبعوث الألماني: ندعم إجراء مؤتمر برلين 3 حول ليبيا

استقبلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الاثنين، المبعوث الخاص للخارجية الألمانية إلى ليبيا، كريستيان بوك، وسفير ألمانيا لدى ليبيا، ميكائيل أونمخت، والوفد المرافق لهما بالعاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأكدت المنقوش، للمبعوث الألماني موقف حكومة الوحدة المتناغم مع ألمانيا، مشيرة إلي التزام الحكومة بمخرجات مؤتمري برلين 1 و 2 حول ليبيا الداعين إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة.

وأوضحت ذلك في جهود حكومة الوحدة بتهيئة كل الظروف الأمنية واللوجستية لضمان إجراء انتخابات وطنية نزيهة وشفافة.

كما جددت وزيرة الخارجية دعمها ومساندتها للمساعي نحو استئناف عقد مؤتمر برلين 3 تلبية لتطلعات الشعب الليبي في تحقيق الازدهار والاستقرار الشامل.

من جانبه عبر المبعوث الألماني عن موقف حكومة بلاده الداعم لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وفق قواعد قانونية سليمة، مشيراً لدعمهم جهود المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، الرامية لتعزيز الاستقرار في ليبيا.

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