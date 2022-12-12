الأعلى لقبائل غرب ليبيا يستنكر اختطاف “بوعجيلة مسعود” ويهدد بالتصعيد

أخبارليبيا24

استنكر المجلس الأعلى لقبائل الغرب الليبي عملية اختطاف وتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد المجلس الأعلى لقبائل الغرب في بيان له تحصلت “أخبارليبيا24” على نسخة منه، أن الشعب الليبي عامة وبوعجيلة خاصة يتعرض لظلم وطغيان دوليز

وحمل المجلس في بيانه المسؤولية القانونية والإدارية والإنسانية إلى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ورئيسها عبدالحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي.

وأوضح المجلس الأعلى لقبائل الغرب الليبي، أنه إذا لم يتم إطلاق سراح بوعجيلة عاجلاً سوف يكون لنا حق الرد بالطرق التي نراها مناسبة ومشروعة.

وأثار إعلان احتجاز المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي، جدلا واسعا في ليبيا بعدما نقلت إذاعة “بي بي سي” البريطانية، عن السلطات الأسكتلندية، أنه محتجز في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة الضلوع في قضية لوكربي.