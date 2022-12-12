المنقوش لـ”المبعوث الألماني”: بيننا وبينكم.. تناغم في المواقف

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش المبعوث الخاص للخارجية الألمانية إلى ليييا “كريستيان بوك” وسفير ألمانيا لدى ليبيا “ميكائيل أونمخت” والوفد المرافق لهما.

بحسب بيان المنقوش، خلال اللقاء الذي عُقد بالعاصمة طرابلس لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا ؛ أكدت الوزيرة للمبعوث الألماني موقف حكومة الوحدة الوطنية المتناغم مع ألمانيا مشيرة إلي التزام الحكومة بمخرجات مؤتمر برلين “1و2 ” الداعي إلى انتخابات وطنية شاملة، موضحةً ذلك في جهود الحكومة بتهيئة كل الظروف الأمنية واللوجستية لضمان إجراء انتخابات وطنية نزيهة وشفافة.

كما جددت دعمها ومساندتها للمساعي نحو استئناف عقد مؤتمر برلين3 تلبية لتطلعات الشعب الليبي في تحقيق الازدهار و الاستقرار الشامل.

من جانبه عبر المبعوث عن موقف الحكومة الألمانية الداعم لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وفق قواعد قانونية سليمة، مشيرًا لدعمهم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الرامية لتعزيز الاستقرار في ليبيا.